"Para o Barcelona poder contratar um craque tem de dar muitos passos"

Presidente da Liga Espanhola falou sobre as intenções de Laporta, que quer continuar a dar a Xavi todas as condições para que o clube catalão volte ao topo

O Barcelona, neste processo de reconstrução que está a viver com Laporta e Xavi, vai tentar continuar a atacar o mercado com mais e mais força. Javier Tebas, presidente da Liga Espanhola, deixa, ainda assim, um aviso aos catalães.

"Para contratarem um craque, primeiro, têm de dar muitos passos", comentou, à margem de uma apresentação pública de uma parceria para a Liga Espanhola.

Tebas comentou ainda as alterações no play-off financeiro e o que elas significam para o mundo do futebol.

"A regra da sustentabilidade para o futebol será semelhante à que alguns países como a Espanha têm e não permitirá nenhum patrocínio ou transferências financeiramente gordas", referiu.