Santos suspende central envolvido em esquema de apostas

Eduardo Bauermann está a ser investigado pelo Ministério Público de Goiás com base num jogo da época passada entre o Santos e o Avaí (1-1), sendo que a revista Veja publicou algumas mensagens trocadas pelo defesa com um apostador, após uma partida em que não cumpriu com o combinado.

O Santos anunciou esta terça-feira a suspensão do central Eduardo Bauermann de forma preventiva, após o jogador brasileiro, de 27 anos, ter sido ligado a um esquema de apostas e manipulação de resultados, motivando uma investigação do Ministério Público de Goiás.

"O jogador irá permanecer a fazer atividades físicas no CT Rei Pelé. O Santos irá aguardar se a justiça aceitará a denúncia para definir novas ações, sempre com o pensamento voltado para preservar a instituição. O Santos não tolera desvios de conduta e ética", pode ler-se na nota publicada pelo clube.

A polémica é relativa a vários jogos da edição anterior do Brasileirão, entre os quais o Santos e o Avaí (1-1), em que o defesa terá recebido alegadamente cerca de nove mil euros (50 mil reais) para ser admoestado com um cartão amarelo, algo que acabou por não suceder.

Na segunda-feira, a revista Veja divulgou várias mensagens trocadas entre Bauermann e um apostador, que não ficou nada contente por o jogador não ter cumprido com o combinado: "O que é que fizeste mano? Qual é o esquema? Truta, foste pago para fazer o quê, mano???? Vais pagar todo o meu prejuízo, mano".