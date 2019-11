"Sabor agridoce, avaliar só serviria para espiral de reprovações", desabafa Robert Moreno

Robert Moreno deixou o comando da seleção de Espanha de forma polémica, para ser rendido pelo antecessor do qual foi adjunto, Luis Enrique

A troca no comando técnico da seleção de Espanha fez correr muita tinta nos últimos dias e, se o regressado Luis Enrique ainda não se manifestou publicamente sobre o processo polémico, já Robert Moreno, que deixou o cargo após conseguir a qualificação depois de render o seu antigo líder de equipa, deixou hoje algumas farpas num comunicado no qual mediu bem as palavras. É que os advogados de Robert Moreno chegaram a acordo para sair, com Luis Rubiales, presidente da federação espanhola, mas com uma cláusula de confidencialidade que a ser quebrada poderá anular a indemnização recebida.

"Sinto a necessidade de fazer um comunicado para agradecer o apoio recebido durante estes meses e para despedir-me do cargo de selecionador nacional. Perante a situação extrema que vivemos em Malta, calhou-me assumir a direção da equipa. O objetivo da qualificação que me encomendaram foi conseguido de forma folgada. Oxalá não se tivesse dado nunca esta situação. Agora estariamos igualmente qualificados. Avaliar as últimas horas ou inclusivamente os últimos dias, só serviria para entrar numa espiral de reprovações e justificações de cada parte. Não o vou fazer. Não lhe vejo nenhum sentido. Tenho a consciência tranquila. É impossível agradar a todo o mundo, mas respeito todos e todas as opiniões. Sempre mantive que sou um homem de palavra, que não seria um impedimento caso Luis Enrique decidisse voltar a treinar. Assim o fiz, mesmo levando à minha saída. Desejo-lhe o melhor, porque as suas alegrias serão as nossas. Tratei de ser justo, honrado e direto com os jogadores. Não perco um staff, o que deixo para trás são amigos. Agradeço a todos os integrantes da Real Federação Espnhola de Futebol pelo trato recebido durante a minha permanência na seleção. Senti-me querido e respeitado. Espero que me valorizem pelo trabalho realizado, não por ser quem sou. Não quero deixar de pedir perdão a quem se sentiu ofendido por não ter dado a última conferência de Imprensa. As circunstâncias impediram-me. A minha experiência como selecionador começou como acabou, com sabor agridoce. Agora tenho de olhar em frente e encarar novos desafios como treinador na minha paixão, o futebol. Estou preparado para o desafio de liderar novos projetos", escreveu Robert Moreno.