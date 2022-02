Rumores sobre violência doméstica levam guarda-redes do United a reagir

Dean Henderson deixou uma publicação nas redes sociais.

Dean Henderson, guarda-redes do Manchester United, assumindo o papel de suplente de De Gea esta época, deixou uma mensagem nas redes sociais a propósito dos rumores de que estaria envolvido num caso de violência doméstica.

"Não acredito que vou ter de fazer isto, mas queria falar acerca dos rumores que têm surgido nos últimos dias. Há algumas pessoas tristes no mundo que associaram o meu nome a histórias completamente inapropriadas e falsas. A minha família foi afetada por isto, portanto queria acabar com os rumores e avançar com a vida", surge escrito no Instagram do guardião.

Cerca de duas semanas após Mason Greenwood (Manchester United) ter sido detido por suspeita de agressão física e sexual, a imprensa inglesa avançou que mais um jogador a atuar Premier League foi levado sob custódia policial devido a violência doméstica.

O futebolista em questão contratou uma equipa de advogados para alcançar um acordo extrajudicial com a ex-namorada e evitar ir a tribunal. "Chegou a um acordo e isso silenciou efetivamente a rapariga em questão e interrompeu a ação judicial", referiu uma fonte ao jornal britânico "The Sun".

O jogador, cujo nome não pode ser divulgado oficialmente por razões legais, será reincidente ao ter estado detido, segundo o "The Sun", em 2019, pelo mesmo motivo que o levou, agora, a enfrentar mais uma detenção policial.