Revelam o plano do Tottenham para garantir uma das figuras dos Wolves

Clube londrino interessado em Adama Traoré.

O mercado de transferências de verão está a uma semana do fecho (dia 31 de agosto) e o Tottenham parece empenhado na aquisição de Adama Traoré, uma das principais figuras do Wolverhampton. Segundo escreve o "Telepraph", o clube londrino pretende um empréstimo por uma temporada, com uma cláusula de compra obrigatória no valor de 46 milhões de euros no final da mesma.

Outra opção indicada seria um primeiro pagamento de cinco milhões de euros para já, seguindo-se outras tranches até totalizar o valor acima mencionado.

Traoré, internacional espanhol de 25 anos, representa o Wolverhampton desde a época 2016/17, após passagens por Middlesbrough, Aston Villa e Barcelona.