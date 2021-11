"Regresso de Benzema à seleção? Ficaria agradecido se Deschamps tivesse avisado antes"

Olivier Giroud abordou o regresso do avançado do Real Madrid à seleção francesa.

O regresso de Karim Benzema à seleção francesa voltou a ser assunto em França. Após ficar quase seis anos fora da equipa nacional, o avançado do Real Madrid voltou a ter oportunidades com o selecionador Didier Deschamps no último Euro deste ano. Um retorno que ainda é observado de perto pela Imprensa francesa.

Em entrevista ao jornal L'Équipe este sábado, Olivier Giroud, o atacante francês do Milan, garantiu que o regresso do avançado do Real Madrid à seleção criou um "desequilíbrio" no jogo dos franceses.

"Não tenho nada contra o Karim", afirmou Giroud, "mas o seu regresso à seleção nacional criou um desequilíbrio tático na nossa forma de jogar. Foi algo evidente em alguns jogos, que felizmente puderam ser atenuados rapidamente, como se viu na Liga das Nações", cuja final a equipa de Deschamps venceu a Espanha (2-1).

Benzema não defendia a seleção francesa desde o ano de 2015, antes de figurar na lista de selecionados para a Euro'2020, seis anos após sua última convocatória. Karim não defendia a seleção da França porque foi afastado por Didier Deschamps por conta de um caso envolvendo o seu ex-companheiro Mathieu Valbuena. Na ocasião, o avançado do Real foi acusado de extorsão e chantagem para não divulgar um vídeo íntimo com conteúdo erótico do médio.

Giroud apenas lamentou não ter sido informado com antecedência por Deschamps do retorno de Benzema. "Ficaria agradecido se Deschamps tivesse avisado alguns jogadores antes. Mas foi uma decisão dele e posso compreendê-la", acrescenta.

"Apesar de tudo, Karim revolucionou a nossa forma de jogar, o que ficou claro nos últimos anos, principalmente nos seus métodos de ataque. E a mudança não poderia acontecer da noite para o dia, principalmente num torneio tão importante como o Euro", disse Giroud. Na ocasião, a equipa bleu foi eliminada nos oitavos de final, na decisão em grandes penalidades, com a Suíça.