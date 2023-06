Reforçou Benfica junto de Di María e agora vende azeitonas

Andrés Díaz reforçou os encarnados juntamente com o internacional argentino, em 2007, mas não desfrutou de sucesso e regressou ao país-natal. Após o final de carreira, ingressou no mundo do agenciamento de jogadores e abraçou o negócio de produção e venda de azeitonas, com o irmão.

Os primeiros passos de Ángel Di María na Europa são bem conhecidos, com o internacional argentino, de 35 anos, a ter trocado o Rosario Central pelo Benfica em 2007, num negócio de cerca de oito milhões que também levou Andrés Díaz para o Estádio da Luz.

O antigo extremo, no entanto, não teve o sucesso do compatriota, somando apenas três jogos antes de regressar ao país-natal no ano seguinte pela porta do Banfield, seguindo-se passagens pelo Barcelona SC (Equador), Tigre (Argentina) e Deportes Concepción (Chile), onde terminou a carreira em 2011.

O portal "El Futebolero" procurou saber onde anda Díaz, atualmente com 40 anos, revelando este sábado que, após pendurar as chuteiras, ingressou no mundo do agenciamento de jogadores e abraçou um negócio de produção e venda de azeitonas, que gere em conjunto com o irmão.

De volta a Di María, o extremo terminou contrato com a Juventus ao fim de uma temporada em que assinou oito golos e sete assistências em 40 jogos, estando livre no mercado e a ser alvo de análise por parte do Benfica, com um regresso em mente.