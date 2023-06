Benfica: Di María analisado por Roger Schmidt

SAD procura fazer regressar o atacante à Luz. Técnico avalia a hipótese e a condição física do atleta.

O Benfica prepara o reforço do plantel às ordens de Roger Schmidt e Di María, em fim de contrato com a Juventus, é um dos nomes em cima da mesa das águias. Rui Costa pretende, tal como O JOGO já revelou, fazer regressar o internacional argentino à Luz, tendo encetado contactos no sentido de procurar uma plataforma de entendimento que permita colocar Di María na Luz. A situação está, nesta altura, a ser analisada também, segundo revelou a TVI, por Roger Schmidt.

O treinador alemão pretende contar com uma opção capaz de alinhar no apoio ao ponta-de-lança e de acordo com a mesma fonte está neste momento ainda indeciso quanto à capacidade física do atacante. Na temporada agora finda, Di María teve alguns problemas físicos, que o levaram a ser baixa na Juventus em diversas partidas, algo que Roger Schmidt avalia, sendo que a SAD encarnada está disposta a fazer um esforço financeiro para contar com o atleta, agradado também com o interesse das águias.

Aos 35 anos, e depois de uma temporada ao serviço da Vecchia Signora, o internacional argentino, que conquistou o Mundial"2022 ao lado de Otamendi e do também ex-benfiquista Enzo Fernández, quer abraçar um novo projeto e tem várias propostas em carteira. As águias sonham com o regresso do atacante ao clube que representou durante três temporadas, entre 2007/08 e 2009/10, totalizando 124 jogos e somando 15 golos.

Titular no particular da Argentina com a Austrália, tendo saído aos 59 minutos, Di María entrou agora de férias e vai não só aproveitar para descansar como estudar as hipóteses em cima da mesa para decidir o seu futuro.