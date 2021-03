Rashford perdeu a paciência com Maguire: "Cala-te, c..."

Troca de palavrões entre os dois jogadores do Manchester United foi ouvida pelos jornalistas presentes no jogo com o Crystal Palace.

O Manchester United empatou na quarta-feira no reduto do Crystal Palace (0-0), naquele que foi o terceiro nulo consecutivo dos comandados de Ole Gunnar Solskjaer, depois dos jogos com Real Sociedad e Chelsea.

A distância para o rival e líder Manchester City ficou ainda maior e, dentro de campo, as coisas não correram bem aos "red devils". Tanto assim foi que, a dada altura do encontro com os londrinos, os repórteres e jornalistas presentes no Selhurst Park presenciaram uma alegada troca de palavrões entre companheiros de equipa: Harry Maguire, capitão do United, e Marcus Rashford, avançado.

"O que queres que faça?", terá perguntado o dianteiro ao central, que respondeu: "Volta para o jogo, c...!" Rashford não se deixou ficar: "Cala-te, c..., cabeçudo do c...", atirou o jovem internacional inglês, que foi sendo repreendido várias vezes pelo colega.

Ao cabo de 27 jogos disputados, o Manchester United é segundo classificado na Liga inglesa, com 51 pontos, menos 14 do que o City.