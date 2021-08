Quando 200 milhões não chegam: Mbappé fica em Paris, Real irá voltar à carga

Real Madrid vai voltar à carga na reabertura do mercado, garante imprensa espanhola.

O mercado em Espanha já fechou e Mbappé, pelo menos até janeiro, não vai ser jogador do Real Madrid. Nesse momento, o clube merengue não precisa de negociar com o PSG, uma vez que o craque francês está no último ano de contrato.

Segundo o diário "As", depois do PSG recusar abordagens de 160, 170 e até de 200 milhões de euros, o Real irá então voltar à carga dentro de poucos meses, com a vida mais facilitada.

Para já, é certo que nos próximos meses, numa tentativa de impedir uma saída a custo zero, o PSG vai tentar todas as abordagens possíveis para renovar o contrato de Mbappé. E a imprensa espanhola não descarta um eventual processo de chantagem, em que o jogador seria obrigado a ficar parado durante a última meia época de ligação ao clube.

Recorde-se que o jogador recusou uma proposta de renovação até 2024, com um salário de 45 milhões/ano, que seria o mais alto do clube.