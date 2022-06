River Plate confirma: "É verdade que ligámos a Suárez, agora depende dele"

Presidente do gigante argentino admitiu que o clube não poderá esperar muito tempo pelo avançado

Jorge Brito, presidente do River Plate, confirmou este domingo que o clube está em negociações com Luis Suárez, que está livre no mercado depois de ter terminado um contrato de duas épocas com o Atlético de Madrid.

"É verdade que ligámos a Suárez, agora depende dele. Está muito difícil porque precisamos dele agora e sabemos que o mercado fecha em agosto. Estamos a procurar uma solução, será um ou dois jogadores. Este é um ano muito especial porque há Mundial e as durações dos contratos que são tratados são diferentes". O River não pode esperar muito tempo", admitiu à rádio Top FM.

O avançado de 35 anos também recebeu propostas de vários clubes europeus, que estará a analisar ao mesmo tempo que desfruta de férias.

Espera-se que Luis Suárez decida o próximo destino da carreira na próxima semana.