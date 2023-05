Presidente da Federação espanhola: "Temos um problema de educação no país"

Luis Rubiales declarou apoio a Vinícius Júnior, alvo de insultos racistas por parte de alguns adeptos do Valência

Luis Rubiales, presidente da Federação espanhola, já reagiu aos incidentes do Valência-Real Madrid. O dirigente pediu desculpa a Vinícius Júnior, alvo de insultos racistas por parte de alguns adeptos, e admitiu que o país tem um problema grave para resolver.

"Temos um problema de comportamento, de educação e de racismo no nosso país. A primeira coisa a fazer é reconhecê-lo. Enquanto houver uma única pessoa que insulta com base na orientação sexual, na cor da pele ou no credo, temos um problema grave, que mancha toda uma equipa, uma massa de adeptos, um clube ou um país. Somos um país muito acolhedor, que recebe milhões de pessoas todos os anos, inclusivamente no futebol", explicou Rubiales, numa conferência de imprensa.

O dirigente, de seguida, dirigiu-se mais concretamente a Vinícius.

"Vinícius e qualquer futebolista, homem ou mulher, que sofra um insulto, neste caso por racismo, tem o apoio da RFEF. Estamos aqui para apoiar e ajudar. Provavelmente, Vinícius tem mais razão do que possamos pensar", lembrou.