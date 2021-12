Presidente da Federação da Polónia critica Paulo Sousa e diz que recusou a rescisão

Paulo Sousa chegou a acordo com o Flamengo e pediu a rescisão de contrato com a seleção da Polónia. O presidente da Federação polaca diz que recusou "firmemente".

Cezary Kulesza, presidente da Federação Polaca de Futebol, confirmou este domingo que Paulo Sousa pediu para rescindir o contrato que o liga à seleção da Polónia, por ter uma "oferta de outro clube" - o Flamengo. O dirigente falou de um "comportamento extremamente irresponsável" do treinador e garantiu que recusou o pedido.

"Hoje fui informado pelo Paulo Sousa de que queria rescindir o contrato com a seleção da Polónia por causa de uma oferta de outro clube. Este é um comportamento extremamente irresponsável, inconsistente com as declarações anteriores do treinador. Portanto, recusei firmemente", escreveu Cezary Kulesza, no Twitter.

Segundo a imprensa polaca, Paulo Sousa foi informado pelo dirigente que não há hipótese de ver o contrato rescindido, até porque há um play-off de acesso ao Mundial para jogar em março e a Polónia não quer ficar agora sem treinador, numa altura crucial para o futuro da seleção.