Paulo Sousa vai ser o próximo treinador do Flamengo

Paulo Sousa tem tudo acertado para ser o próximo treinador do Flamengo. Vai, assim, deixar a seleção da Polónia.

Está encontrado o próximo treinador do Flamengo e é português: Paulo Sousa vai assumir o comando técnico do emblema brasileiro, sucedendo a Renato Gaúcho, sabe O JOGO. O atual selecionador da Polónia já fechou acordo com o Mengão.

Paulo Sousa, de 51 anos, iniciou a carreira de treinador nas seleções jovens de Portugal e passou depois por Queen Park Rangers, Swansea, Leicester, Videoton, Maccabi Tel Aviv, Basileia, Fiorentina, Tianjin Quanjian, Bórdeus e seleção da Polónia (iniciou funções em janeiro de 2021).

Como jogador, o antigo médio representou Benfica, Sporting, Juventus, Borussi Dortmund, Inter, Parma, Panathinaikos e Espanhol.