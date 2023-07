Preparador físico detido por racismo contra adeptos do Corinthians

Sebastian Avellino Vargas, preparador físico do Universitario, do Peru, é acusado de ter gesticulado e chamado "macacos" aos adeptos do clube brasileiro, na Taça Sul-Americana.

Sebastian Avellino Vargas, preparador físico do Universitario, do Peru, foi detido na madrugada desta quarta-feira por ter, alegadamente, gesticulado e chamado "macacos" a adeptos do Corinthians durante o jogo entre ambas as equipas, na primeira mão dos 16 avos de final da Taça Sul-Americana.

De acordo com a imprensa brasileira, minutos depois do final da partida, que terminou com uma vitória do "Timão" por 1-0, quatro adeptos do clube apresentaram queixa contra Vargas, acusando-o de fazer gestos racistas, ao mesmo tempo em que outros o acusam de proferir "macacos" durante um aquecimento.

O peruano foi detido pela polícia brasileira após a chegada de testemunhas e acabou transferido para uma esquadra, em São Paulo, enquanto aguarda pela audiência, não tendo possibilidade de sair por fiança devido à natureza do crime de que é acusado.

Após a partida, Jorge Fossati, treinador do Universitario, garantiu não ter assistido a um comportamento racista por parte do preparador, defendendo a sua integridade. Criticou ainda os adeptos do Corinthians, acusando-os de cuspirem no preparador, cujos gestos alega terem sido "mal-interpretados".

"Eu não vi. Conheço-o e ele trabalha comigo há 13 anos, é um rapaz muito talentoso. Segundo o que ele me disse, os seus gestos foram mal-interpretados. Estavam a cuspir nele e a insultá-lo, são coisas do futebol infelizmente. Parece que o adepto pode fazer o que quiser. Se nós reagimos, está errado. Mas também estão errados os adeptos do Corinthians e do Universitario se não tiverem comportamentos adequados para estarem no jogo. A única coisa que posso garantir é que ele é muito respeitoso. É o que eu digo na hora do jogo: se têm camâras, acabaram as discussões. Se ele errou, infelizmente vai ter de pagar. Espero que não seja nada. Se não errou, estará daqui a pouco connosco", comentou.