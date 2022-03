O final de jogo entre Uruguai e Peru, de qualificação para o Campeonato do Mundo do Catar na CONMEBOL, ficou marcado por um lance polémico, onde os "incas" se sentiram claramente prejudicados.

O duelo entre Uruguai e Peru, referente à jornada 17 de apuramento para o Mundial"2022 na CONMEBOL, terminou com um triunfo "charrúa" por 1-0, fruto do golo do médio do Flamengo, De Arrascaeta, aos 42 minutos.

No entanto, neste confronto entre concorrentes diretos a uma vaga no Campeonato do Mundo, o final de jogo foi muito quente e polémico, tudo por causa de uma jogada, aos 90+1. Após um centro largo de Miguel Trauco, o guarda-redes uruguaio Sergio Rochet entrou dentro da baliza para segurar a bola, esticando os braços e ficando a dúvida se o esférico passou na totalidade a linha de baliza. Os peruanos reclamaram golo, mas o árbitro nada marcou e, após revisão do VAR, a decisão manteve-se.

O lance motivou duras críticas e, após a partida, os jogadores Paolo Guerrero e Alexander Callens mostraram a sua indignação. "Isto não é justo, é inaceitável", referiu o avançado Guerrero, que nem sequer estava na ficha de jogo, ao passo que o defesa Callens foi mais longe nas palavras: "Disse ao árbitro para rever a jogada e ele disse-me que já o tinham feito. Todos disseram que foi golo. Mostraram-me agora a imagem e é claramente golo. Roubaram-nos, é um roubo", manifestou o jogador do New York City, completamente irritado e frustrado com a decisão final.

Recorde-se que, com a vitória alcançada em Montevideu, o Uruguai já garantiu o passaporte para o Mundial do Catar. Quanto ao Peru, terá de vencer o Paraguai na última ronda para não depender dos resultados de terceiros e assegurar o quinto posto, lugar que dá acesso ao play-off de apuramento frente ao quarto colocado da CONCACAF (a duas jornadas do fim, é a Costa Rica que ocupa essa posição).