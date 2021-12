Patrick Schick aponta um póquer em 26 minutos na goleada do Bayer Leverkusen

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Redação com Lusa

Patrick Schick marcou quatro golos (49', 69', 74' e 76') e o Bayer Leverkusen esmagou o Furth este sábado por 7-1, em jogo da 14.ª jornada da Liga alemã de futebol.. O avançado checo assistiu ainda para Hincapie marcar, aos 45'.

O Leverkusen está no terceiro lugar da Bundesliga, com 27 pontos, menos três do que o Dortmund e quatro do que o Bayer. Os dois primeiros classificados defrontam-se hoje.

Foi um jogo de sentido único frente ao 18.º e último classificado e a única equipa da Bundesliga que ainda não venceu, somando um empate e 13 derrotas (12 golos marcados e 46 sofridos).

Adli (12 minutos) e Tapsoba (17) abriram a goleada, antes de Dudziak reduzir, aos 33 minutos, de Hincapie fixar o resultado em 3-1 antes do intervalo (45), e do "festival" de Schick na segunda parte, com golos aos 49, 69, 74 e 76.

Com o jogo grande, entre primeiro e segundo classificados, agendado para mais tarde, destaque ainda para a vitória do Hoffenheim, quarto, na receção ao Eintracht Frankfurt, 13.º, com Gonçalo Paciência a entrar e marcar nos visitantes.

O internacional português só entrou 58 minutos, e marcou aos 72, um golo insuficiente para evitar a derrota por 3-2.

Na luta pelos últimos lugares europeus, o Mainz (sétimo) recebeu e venceu o Wolfsburgo (oitavo), por 3-0.

Nas contas da parte debaixo da tabela, o Augsburgo, no 16.º lugar ("play-off" de manutenção), perdeu em casa com o Bochum (10.º), por 3-2, e o Arminia Bielefeld (17.º) empatou 1-1 na receção ao Colónia (nono).

O grande clássico em Dortmund, entre o campeão Bayern Munique e Borussia, quando as equipas estão separadas por apenas um ponto, disputa-se a partir das 17:30.

As duas equipas integram os grupos de Benfica e Sporting - já apurado para os oitavos de final - na Liga dos Campeões, com as "águias" a precisarem mesmo da "ajuda" dos bávaros, que recebem na quarta-feira o FC Barcelona, para passarem à fase seguinte.