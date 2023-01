Oficial: Lampard deixa o comando técnico do Everton

Redação com Lusa

Lampard, de 44 anos, chegou a Goodison Park em janeiro de 2022, para substituir o espanhol Rafa Benítez, conseguindo mesmo evitar a despromoção na última temporada.

O treinador Frank Lampard deixou o comando técnico do Everton, por culpa dos maus resultados, um ano após ter assumido o leme da equipa principal, informou esta segunda-feira o atual 19.º classificado da Liga inglesa.

"O Everton Football Club pode confirmar que Frank Lampard deixou o seu cargo como treinador da primeira equipa masculina sénior hoje. Joe Edwards, Paul Clement, Ashley Cole e Chris Jones também deixaram o clube. Alan Kelly permanecerá como treinador de guarda-redes", escreveram os "toffees", em comunicado.

O Everton lamenta ainda que os resultados recentes e a atual posição no campeonato "obriguem a que tal difícil decisão tivesse de ser tomada", adiantando que Paul Tait e Leighton Baines vão comandar a equipa até que seja designado um novo técnico.

Contudo, o desaire no fim de semana, em Londres, no campo do West Ham (2-0), para a 21.ª jornada da Premier League, acabou por revelar-se a gota de água para o antigo internacional pela seleção dos três leões.

O emblema de Merseyside, no qual atua o luso Rúben Vinagre, não vence para o campeonato desde 22 de outubro, dia em que bateu o Crystal Palace (3-0). Desde então, somou oito derrotas e dois empates para todas as competições.