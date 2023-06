Oficial: Jude Bellingham reforça meio-campo do Real Madrid

Médio inglês assinou por seis temporadas, deixando o Dortmund a troco de 103 milhões de euros, que poderão ascender até aos 135 milhões mediante variáveis dependentes de objetivos.

O Real Madrid anunciou esta quarta-feira a contratação de Jude Bellingham, que assinou por seis temporadas no Santiago Bernabéu, até 2029, deixando 103 milhões fixos nos cofres do Dortmund.

De acordo com o clube alemão, que Bellingham representou durante três épocas, os merengues vão pagar uma "compensação de transferência fixa de 103 milhões de euros", num negócio a que acresce 30% em variáveis (cerca de 31 ME) dependentes de desempenhos desportivos dos merengues e do jogador.

Assim sendo, o Dortmund poderá vir a encaixar quase 135 milhões com a venda do internacional inglês, de 19 anos, que contratou ao Birmingham no verão de 2020.

Bellingham despede-se do Dortmund ao fim de uma temporada em que registou 14 golos e seis assistências em 42 jogos pelo vice-campeão alemão, abraçando agora um desafio na LaLiga.