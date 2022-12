Oficial: Isco rescinde contrato com o Sevilha e passa a ser jogador livre

Quatro meses depois de ter chegado ao clube.

O Sevilha anunciou esta quarta-feira que chegou a acordo para rescindir o contrato de Isco, que passa a ser um jogador livre no mercado.

O acordo já havia sido avançado pela Imprensa espanhola na terça-feira e foi confirmado um dia depois, com o criativo espanhol de 30 anos a despedir-se do clube apenas quatro meses depois de ter chegado, a custo zero, proveniente do Real Madrid, onde cumpriu nove temporadas.

Isco ficou com um pé fora do Sevilha depois de ter discutido com o diretor desportivo Monchi e sai do clube após ter apontado um golo e três assistências em 19 partidas disputadas esta temporada.