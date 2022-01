Oficial: Arrascaeta prolonga ligação ao Flamengo

Renovação contratual permitirá ao centrocampista uruguaio, com registo vistoso de golos e assistências, representar os rubro-negros por oito temporadas, caso cumpra o novo vínculo até ao fim.

O técnico Paulo Sousa vai poder continuar a contar com um dos jogadores mais influentes do Flamengo. O clube brasileiro oficializou, esta terça-feira, a renovação do vínculo de Giorgian de Arrascaeta por mais quatro anos, ou seja, até 2026.

O médio uruguaio, que vai realizar, em 2022, a quarta temporada ao serviço do emblema do Brasil, pelo que poderá estar oito anos ao serviço do mesmo, soma 137 jogos, 39 golos e 46 assistências com a camisola rubro-negra vestida.

Antes de ingressar no Flamengo, pelo qual já ganhou o campeonato brasileiro, a Recopa Sudamericana e Taça dos Libertadores, Arrascaeta representou o Cruzeiro (entre 2015 e 2018) e o Defensor Sporting, clube no qual cumpriu formação.

O médio, no plano internacional, tem 34 jogos ao serviço do Uruguai (seis golos) e representou a seleção albiceleste em três Copas Américas e no Mundial de 2018.