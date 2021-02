Ocampos saiu de maca e Lopetegui testemunhou o desespero: "Destruíram-me a perna"

Lucas Ocampos sofreu uma dura entrada no jogo deste sábado, entre o Sevilha e o Getafe, tendo deixado o relvado de maca.

Lucas Ocampos foi, este sábado, alvo de uma dura entrada de Djené Dakonam, na vitória do Sevilha frente ao Getafe, tendo mesmo deixado o relvado de maca.

"Destruíram-me a perna", disse Ocampos a Lopetegui, enquanto abandonava o relvado.

Segundo os meios de comunicação espanhóis, as análises feitas ao jogador do Sevilha não mostram uma lesão óssea, no entanto, ainda esperam saber o estado dos ligamentos do tornozelo. A imprensa do país adianta que, por enquanto, parece ter evitado a rotura da tíbia e do perónio.

Durante a conferência de imprensa, no final do jogo, Julen Lopetegui mostrou-se preocupado: "O jogador disse que era sério e os companheiros também".