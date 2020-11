O explosivo regresso de Messi a Barcelona: "Estou cansado de ser sempre o problema"

Craque do Barcelona questionado sobre as declarações do antigo agente de Griezmann.

Foi um regresso explosivo o de Messi a Barcelona, depois de ter representado a seleção da Argentina nos jogos de qualificação para o Mundial. Ainda com as declarações do antigo agente de Griezmann bem presentes, o craque mostrou desgaste com as constantes polémicas. "Estou cansado de ser sempre o problema de tudo no clube", disse aos jornalistas.

Além disso Messi ainda deu de caras com as Finanças no regresso a Espanha, conforme fez questão de lamentar. "Chego e encontro umas pessoas das Finanças a fazerem perguntas. Uma loucura", atirou.

"A sua atitude foi deplorável e fazia-o sentir-se mal. Sempre ouvimos o Griezmann dizer que não tinha qualquer problema com Messi, mas o contrário nunca ouvimos. É um regime de terror, ou estás com ele ou contra ele", afirmou Éric Olhats, numa intervenção que muito deu, e ainda dá, que falar.