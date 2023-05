Em Espanha garantem que Deco poderá substituir Mateu Alemany no Barcelona

Deco com a camisola do Barcelona

De acordo com a rádio RAC-1, o antigo internacional português é o favorito para assumir o cargo de diretor para o futebol do Barcelona no final da temporada, sucedendo a Mateu Alemany.

Após o Barcelona ter anunciado esta quarta-feira que Mateu Alemany vai deixar de ser diretor para o futebol do clube no final da temporada, a rádio espanhola RAC-1 assegura que Deco é o favorito para o substituir no cargo.

O antigo internacional português já trabalha para o gigante catalão há algum tempo, mas na qualidade de especialista sobre o mercado do Brasil e Portugal, podendo agora juntar-se à direção presidida por Joan Laporta, com quem tem boas relações.

Recorde-se que o antigo médio ofensivo, de 45 anos, representou o Barcelona entre 2004 e 2008.