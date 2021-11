Neymar sobre adepto de nove anos do Santos insultado: "O mundo está a ficar maluco"

Neymar solidarizou-se com o adepto do seu antigo clube, que foi hostilizado de maneira covarde esta terça-feira.

Ex-jogador do Santos e atualmente no Brasil para o jogo da seleção brasileira com a Colômbia na quinta-feira, em São Paulo, o craque do PSG Neymar solidarizou-se com o adepto do seu antigo clube, que foi hostilizado esta terça-feira nas redes sociais.

Bruno do Nascimento, adepto do Santos com apenas 9 anos de idade, sofreu agressões nas redes sociais porque recebeu do guarda-redes Jailson, do Palmeiras, uma camisola. O caso está a abalar o Brasil. Vários adeptos de outras equipas e jogadores mostraram apoio à criança, que chegou a gravar um vídeo a pedir desculpas aos santistas.

Neymar utilizou as redes sociais para enviar mensagens a menino, que joga na formação santista. "Bruninho, és um gigante. Que personalidade de fazer esse vídeo. Coisa que nenhum ''babaca que te xingou tem coragem de meter a cara!", escreveu Neymar.

"Onde vamos parar? Cadê esses bonitões metidos a malandrão... É uma criança, uma criança que é fã do rival. Qual o problema nisso? O mundo está a ficar maluco. As pessoas estão a perder a noção do que Deus já dizia, 'ame o próximo'. Que tristeza ver esse vídeo. Escutar a voz dele a pedir desculpa e que iria devolver a camisola para que não façam nada com ele! Que tristeza, que tristeza. Que Deus nos abençoe e nos proteja", acrescentou.

Dentre outros jogadores mais a irem a público sobre o caso está também o avançado do Flamengo Gabigol, ex-Benfica. "Bruninho, vou te mandar minha camisola! Pode torcer para quem quiseres. O amor pelo futebol pode ser maior que qualquer rivalidade!", publicou.