Bruno do Nascimento, adepto do Santos com apenas 9 anos de idade, sofreu agressões nas redes sociais.

Mais do que um adepto, Bruno do Nascimento, de apenas nove anos é uma criança. O facto, entretanto, parece não ser levado em consideração quando o assunto são as hostilidades nas redes sociais. O fã do Santos recebeu do guarda-redes Jaílson, do Palmeiras, uma camisola e foi hostilizado por isso mesmo. O caso está a abalar o Brasil.

O Peixe repudiou a atitude dos adeptos, mas coube à própria criança a atitude de gravar um vídeo a pedir desculpas pelo gesto que teria ofendido outros santistas. Bruninho afirmou ter recebido muitos insultos e chegou a prometer devolver a camisola do guardião do Palmeiras.

As desculpas do menino repercutiram imenso no Brasil e foi compartilhada por muitos outros adeptos e jogadores brasileiros, que foram solidários com Bruninho, que joga na formação do Santos.

"Desculpa se alguém se ofendeu porque eu peguei a camisola do Jailson. É que eu gosto muito dele. E também gosto do Weverton, que é da seleção brasileira. Eu não sou palmeirense. É que eu gosto muito do Jailson. Eu fui em todos os jogos de 2019. E agora estou a tentar recuperar esse tempo que não fui na Vila [Belmiro]. Eu não sou palmeirense, eu sou santista. Eu sempre apoiei muito o Santos, nos momentos mais difíceis. Sempre estive junto com o Santos", disse Bruninho em vídeo publicado nas suas redes sociais.