Negócios do Valência vão ser investigados e Jorge Mendes e Benfica são visados

A notícia é avançada pelo jornal "Las Províncias"

Tendo por base uma queixa de um antigo vice-presidente do clube, Miguel Zorío, - a 30 de janeiro apresentou um documento às autoridades espanholas em que denunciava alegados negócios fraudulentos com Barcelona, Juventus e Benfica -, os negócios do Valência vão ser investigados pela "Procuradoria de Crimes Económicos" daquela cidade, avança o jornal "Las Províncias".

De acordo com as mesmas informações, a procuradoria - que agora tem seis meses para investigar e determinar se os visados vão ou não ser levados a tribunal - iniciou uma investigação contra "quatro suspeitos de gerir o Valência de forma desleal". São eles o magnata Peter Lim, acionista maioritário do clube, o empresário português Jorge Mendes, a presidente Layhoon Chan e o antigo presidente Amadeo Salvo.

O referido jornal fala mesmo em negócios ilícitos, alguns deles alegadamente feitos com o Benfica.