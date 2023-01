Outro nome sonante apontado ao Al Nassr... com 10 por cento do salário de Ronaldo

Marco Reus, médio alemão, está em final de contrato com o Al Nassr.

Depois de garantido Cristiano Ronaldo, o Al Nassr parece apostado em reforçar o plantel com mais estrelas, sendo Marco Reus a mais recente a ser associada ao clube saudita. O Daily Mail informa que o capitão do Borussia Dortmund, em final de contrato, está em equação no Al Nassr e até são fornecidos detalhes sobre o ordenado proposto: 10% do que recebe o português, ou seja, 20 milhões de euros. Ainda assim, para Reus seria um vencimento superior ao que recebe atualmente - 12 milhões de euros por época.

O Dortmund estará interessado na renovação contratual com o médio de 33 anos, que representa o emblema alemão desde 2012/13.

Outros nomes sonantes, como Pepe, Sergio Ramos e Kanté, foram igualmente associados ao Al Nassr.