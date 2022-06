Luuk de Jong confirma adeus ao Barcelona

Pelo FC Barcelona, Luuk de Jong anotou sete golos em 29 encontros oficiais

O futebolista internacional neerlandês Luuk de Jong confirmou hoje a saída do Barcelona, que tinha a opção de contratar o jogador a titulo definitivo, após finalizado o ano de empréstimo acordado com o Sevilha.

"Culers, que momento especial foi... Desejo-vos tudo de bom no futuro!", pode ler-se na rede social Instagram do ponta de lança de 31 anos, numa publicação acompanhada por uma fotografia com várias imagens suas a festejar com a camisola "culé".

Pelo FC Barcelona, Luuk de Jong anotou sete golos em 29 encontros oficiais.