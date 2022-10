Lula da Silva diz que Neymar tem "medo": "Saberei o que Bolsonaro lhe perdoou"

Candidato à presidência do Brasil falou sobre o apoio do craque do PSG a Bolsonaro.

O antigo Presidente e candidato Lula da Silva bateu na terça-feira o recorde de audiência das transmissões ao vivo na plataforma Youtube durante uma entrevista no canal Flow Podcast, assistida por mais de um milhão de pessoas.

Ao ser questionado se ficou chateado com a declaração de voto do jogador de futebol Neymar, que apoiou publicamente Bolsonaro, o candidato do Partido dos trabalhadores negou e lançou uma provocação.

"Neymar tem o direito de escolher quem ele quer como Presidente. Acho que ele tem medo de que, se eu ganhar a eleição, saberei o que Bolsonaro lhe perdoou [sobre] sua renda de dívidas fiscais. Acho que é por isso que ele tem medo de mim", afirmou, rindo, Lula da Silva.

"É óbvio que Bolsonaro fez um acordo com o pai [de Neymar]. Agora ele tem problemas fiscais na Espanha", acrescentou Lula da Silva, referindo-se às decisões favoráveis que o jogador obteve num caso de evasão fiscal no Brasil, e em julgamento em Barcelona por irregularidades nos impostos durante a sua transferência para o Barça em 2013.

Lula da Silva enfrentará Jair Bolsonaro na segunda volta das presidenciais em 30 de outubro.