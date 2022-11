Lopetegui e o Wolverhampton: o namoro, afinal, não acabou

Imprensa inglesa garante que as negociações foram retomadas e em breve pode haver acordo.

Julen Lopetegui recusou o convite para assumir o cargo técnico do Wolverhampton, mas as últimas informações asseguram que o namoro entre as partes, afinal, prossegue. Segundo adiantou o jornal Telegraph, numa notícia confirmada pelo As, o técnico espanhol está de novo em conversações com o emblema inglês e esta semana pode mesmo haver um acordo.

Lopetegui pode, sempre de acordo com o Telegraph, assumir a equipa depois do encontro com o Arsenal, marcado para o dia 12 deste mês de novembro. O treinador esteve a acompanhar o estado de saúde do pai e, tendo em conta as boas notícias que foi tendo nesse momento delicado, parece então disposto a avançar para a aventura na Premier League.

No dia 20 de outubro, o Wolverhampton anunciou a permanência de Steve Davis como sucessor de Bruno Lage até final da época, mas a continuidade dos resultados negativos e o penúltimo lugar na Premier League podem alterar a situação.