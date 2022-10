Wolverhampton já resolveu a questão do treinador... por enquanto

Redação com Lusa

Steve Davis mantém-se no cargo até 2023.

O treinador Steve Davis vai permanecer no comando técnico do Wolverhampton até 2023, depois de ter assumido o cargo quando o português Bruno Lage foi demitido, informou o atual 18.º colocado da Premier League.

"Os Wolves confirmam que Steve Davis permanecerá no comando da equipa principal até 2023. A mudança dá continuidade e estabilidade ao grupo da primeira equipa até que um treinador seja nomeado de forma permanente", pode ler-se no sítio oficial do emblema inglês na Internet.

O técnico inglês, de 57 anos, continuará a ser auxiliado por James Collins e Tony Roberts, enquanto o clube irá procurar aumentar a equipa técnica nas próximas semanas, depois de Bruno Lage ter sido despedido no início do mês, devido aos maus resultados.

Segundo o presidente, Jeff Shi, o trabalho desenvolvido por Steve Davis "já trouxe melhorias no grupo, com os jogadores a responderem bem aos métodos e às mudanças num curto período de tempo".

"Steve entende a cultura e os padrões estabelecidos neste clube. Queremos dar-lhe clareza sobre as suas posições e permitir uma melhor oportunidade para o sucesso. Embora não haja candidatos de destaque para nomear de forma permanentemente para o cargo de treinador principal, temos total fé nas suas capacidades e liderança para continuar o seu papel no interregno para o Mundial'2022 e no ano novo", explicou.

Ao fim de 11 jogos na Premier League, o Wolverhampton ocupa o 18.º posto, com nove pontos, os mesmos do Aston Villa, a primeira equipa acima da zona de despromoção.

O Wolverhampton conta no plantel com os lusos José Sá, Nélson Semedo, Toti Gomes, João Moutinho, Rúben Neves, Matheus Nunes, Pedro Neto, Chiquinho, Gonçalo Guedes e Daniel Podence.