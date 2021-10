Liga das Nações: Espanha alcança final e termina uma longa série da Itália

Redação com Lusa

Triunfo por 2-1 da seleção espanhola na primeira meia-final da prova.

A Espanha, como Sarabia, do Sporting, como titular, qualificou-se para a final da segunda edição da Liga das Nações, ao vencer a anfitriã Itália, campeã europeia em título, por 2-1, em Milão, no primeiro jogo da final four.

Um bis de Ferran Torres, aos 17 e 45+2 minutos, assistido por Oyarzabal, permitiu aos espanhóis vingar o desaire nas meias-finais do Euro'2020, perante uma Itália que jogou com 10 desde os 42', por expulsão de Bonucci, e reduziu aos 83', por Pellegrini.

A Itália viu, assim, chegar ao fim um percurso de 37 jogos sem qualquer derrota consentida - o que constitui um recorde mundial. A anterior seleção a derrotar a Squadra Azzurra fora Portugal, em 2018, em jogo da Liga das Nações.

Na final de domingo, dia em que será encontrado o sucessor de Portugal, que conquistou a primeira edição, em 2019, a Espanha vai defrontar o vencedor do embate de quinta-feira entre a Bélgica e a França, detentora do título mundial.

