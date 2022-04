Lewandowski pretende abandonar o Bayern no verão, garante imprensa alemã

Avançado não terá a melhor relação com a direção e o treinador, Julian Nagelsmann

De acordo com o jornal Bild, a vontade de Robert Lewandowski passa por sair do Bayern no verão. A imprensa alemã garante que agente do polaco, Pini Zahavi, vai reunir-se esta quarta-feira com a direção bávara com vista a informá-la da intenção do goleador.

O Bayern, através de Hasan Salihamidzic, diretor desportivo do clube, expressou na sexta-feira o desejo de continuar a contar com o avançado de 33 anos, mas segundo a fonte, o jogador já estará decidido em abraçar um novo desafio na carreira, após 12 temporadas na Bundesliga.

Outro fator que terá tido peso na decisão de Lewandowski prende-se com a relação com a direção do Bayern e com o treinador Julian Nagelsmann, que já terá visto melhores dias.

O dianteiro está no radar do Barcelona, cujo presidente Joan Laporta confessou recentemente que Lewa é "um jogador com possibilidades de vir" no próximo mercado de transferências.

Robert Lewandowski tem contrato com o Bayern até 2023 e, esta época, leva 48 golos e cinco assistências em 43 jogos, 33 deles na Bundesliga, onde é o atual melhor marcador a larga distância.