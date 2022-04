Saída de Lewandowski no verão "não é opção", garante diretor desportivo do Bayern

Hasan Salihamidzic reiterou a vontade do gigante bávaro continuar com o goleador

A falta de avanços no processo de renovação de Robert Lewandowski tem feito correr muita tinta na imprensa internacional, com vários relatos de que o Barcelona está atento à situação do avançado polaco.

A respeito dos mesmos, Hasan Salihamidzic, diretor desportivo bávaro, desvalorizou este domingo esses relatos, reiterando que as intenções do Bayern passam por renovar com o astro de 33 anos, cuja saída no verão "não é uma opção".

"Lewandowski ir embora no verão não é uma opção. Tem contrato até 2023, já tivemos algumas conversas e veremos como as coisas se desenrolam e como atuar depois. Queremos que fique", garantiu, em entrevista à Sky Sports.

Questionado sobre se o Bayern aceitaria uma proposta de 50 milhões de euros do Barcelona por Lewa, o diretor garantiu que não, reforçando que o avançado é "o melhor jogador do mundo" e que o desejo do clube "é que ele fique".