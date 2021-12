Lewandowski e as declarações de Messi: "Espero que seja sincero e não apenas palavras"

Argentino fez questão de convidar a France Football a oferecer a Bola de Ouro de 2020 a Lewandowski

A cerimónia da Bola de Ouro 2021, arrecada por Lionel Messi, ficou marcada, também, por um discurso de vitória diferente. O argentino convidou a que houvesse uma Bola de Ouro 2020 a entregar a Lewandowski, que agradeceu o gesto, esperando que fosse sincero.

"Espero que seja uma declaração sincera de um grande jogador e não apenas palavras", afirmou, em declarações a um canal polaco.

Quanto ao resultado de 2021, polémico para muitos, Robert Lewandowski destacou a tristeza por não ter conseguido arrecadar a maioria dos votos e garantir, assim, um dos prémios mais desejados para qualquer futebolista internacional.

"Estás muito perto, a disputar um prémio com um jogador tão grande e tão genial como Messi e depois chegam-te comentários a dizer que devias ter sido tu a ganhar... Obviamente que respeito a forma como o Messi joga, o que conseguiu e o nível que tem. Só o facto de ter estado a disputar este troféu com ele para mim é um indicador do meu próprio nível. Faz-me sentir orgulhoso, mas dentro de mim senti uma tristeza que não foi de um dia ou dois, mas muitos mais", explicou.