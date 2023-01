Le Graet pede desculpa a Zidane: "Declarações criaram mal-entendido"

Presidente da federação francesa de futebol tinha sido muito visado por várias figuras. Veio a público defender-se e lamentar danos à figura histórica do país

Noel Le Graet, presidente da federação francesa de futebol, já veio a público retratar-se das palavras duras dirigidas a Zinedine Zidane. O dirigente lamentou o sucedido e pediu desculpas à figura histórica do futebol gaulês.

"Essas minhas declarações desajeitadas criaram um mal-entendido. Gostaria de apresentar as minhas desculpas pessoais por aquilo que disse, que absolutamente não refletem os meus pensamentos nem a minha consideração pelo jogador que Zidane foi, assim como pelo treinador que se tornou", referiu.

As palavras de Le Graet foram particularmente duras e criaram impacto na opinião pública francesa e internacional.

"Não me surpreenderia se Zidane fosse para a seleção brasileira. Mas o que ele faz não me diz respeito. Nunca estive com ele, nunca ponderámos não continuar com o Didier [Deschamps]. Se me custaria vê-lo ir para lá [Brasil]? Não me faz diferença", atirou.

O Real Madrid e Kylian Mbappé foram algumas das vozes que se insurgiram contra o presidente da federação francesa.