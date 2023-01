Mbappé: "Zidane é a França, não se desrespeita uma lenda como ele assim"

Craque da seleção francesa e do PSG recorreu às redes sociais para deixar uma "alfinetada" ao presidente da Federação.

O presidente da Federação Francesa de Futebol, Noel Le Graet, proferiu palavras duras sobre Zinedine Zidane, em entrevista concedida à RMC Sport. Tais declarações geraram uma grande polémica no futebol francês e até Kylian Mbappé fez questão de reagir, em defesa do antigo craque da seleção gaulesa.

"Não me surpreenderia se Zidane fosse para a seleção brasileira. Mas o que ele faz não me diz respeito. Nunca estive com ele, nunca ponderámos não continuar com o Didier [Deschamps]. Se me custaria vê-lo ir para lá [Brasil]? Não me faz diferença", começou por dizer Noel Le Graet.

"Zidane pode ir para onde quiser, um grande clube, uma seleção. Se ele me tentou ligar? Não. Eu nem lhe atenderia a chamada", continuou.

Quem não gostou foi mesmo o craque do PSG, que saiu em defesa do antigo treinador do Real Madrid no Twitter: "Zidane é a França, não se desrespeita uma lenda como ele desta maneira."