Real Madrid lamenta palavras duras para Zidane: "Uma lenda do desporto"

Clube merengue juntou-se a Kylian Mbappé e a outras figuras históricas do futebol francês. Noel Le Graet, presidente da Federação, mostrou-se crítico e duro com o antigo campeão europeu pelos merengues

O Real Madrid, nesta segunda-feira, veio a público defender Zinedine Zidane, criticado pelo próprio presidente da Federação francesa de futebol. Os merengues lembraram o legado do antigo médio no desporto-rei.

"O Real Madrid lamenta as infelizes declarações do presidente da Federação Francesa de Futebol, Noel Le Graet, sobre Zinedine Zidane, uma das maiores lendas do desporto mundial. Estas palavras são desrespeitosas para com uma das figuras mais admiradas pelos adeptos de futebol em todo o mundo e o nosso clube espera uma retificação imediata. Zinedine Zidane, vencedor do Campeonato do Mundo e campeão europeu a defender a camisola do seu país, entre muitos outros títulos, representa os valores do desporto e demonstrou-o ao longo da sua carreira profissional como jogador e como treinador. As declarações do presidente da Federação Francesa de Futebol são impróprias para alguém que detém essa representação", escreveu o clube merengue.

Kylian Mbappé já tinha vindo a público criticar as palavras de La Graet, lembrando a importância de Zizou no futebol francês.

"Zidane é a França, não se desrespeita uma lenda como ele desta maneira", referiu.

Outras figuras do futebol francês, como Ribery, Cissé ou Youri Djorkaeff, também recorreram às redes sociais para lamentar as palavras de Le Graet, que foi particularmente duro com um dos melhores jogadores da história do país.

"Não me surpreenderia se Zidane fosse para a seleção brasileira. Mas o que ele faz não me diz respeito. Nunca estive com ele, nunca ponderámos não continuar com o Didier [Deschamps]. Se me custaria vê-lo ir para lá [Brasil]? Não me faz diferença", atirou.

Tu me régales ‍♂️. En revanche, il va falloir songer à consulter rapidement.

Zizou - Franck Ribéry (@FranckRibery) January 8, 2023

Moi quand j ai entendu les propos de le Graët pic.twitter.com/FYimBk1wpf - Djibril Cisse (@DjibrilCisse) January 8, 2023

Mal venu, mal placé, on parle d"un champion du monde, on parle du Champion du monde. - Youri Djorkaeff (@youridjorkaeff) January 9, 2023