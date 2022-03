Laporta descarta vinda de Haaland: "Há operações que não faríamos pelo bem do clube"

Joan Laporta, presidente do Barcelona, descartou este domingo a contratação de Erling Haaland, avançado do Dortmund, no próximo mercado de transferência, explicando que a situação económica do clube não permite operações de elevado custo

Em declaração ao canal televisivo catalão Esport3, Laporta garantiu que o Barcelona não vai avançar para a compra do avançado norueguês, reiterando o objetivo de "reverter a situação económica" do emblema.

"[Mateu] Alemany [diretor desportivo do Barça] e Jordi [Balsells, diretor-geral] estão a trabalhar para melhorar a equipa. Mesmo que estivéssemos melhor economicamente, há operações que não faríamos. Nós melhorámos a situação, mas temos que terminar de reverter a situação económica. Não vamos realizar operações que possam colocar em risco a instituição", garantiu o presidente catalão.

Recorde-se que a imprensa britânica dá como certo o acordo entre Erling Haaland e Manchester City, numa operação que se prevê que bastante dispendiosa para os ingleses, visto que o norueguês tem contrato com o Dortmund até 2024 e uma claúsula de rescisão fixada em 75 milhões de euros.