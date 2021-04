Koeman aborda críticas de Klopp sobre a "casa" do Real: "É desprestigiar um grande clube"

Jurgen Klopp havia dito que era difícil para os futebolistas jogarem em Valdebebas, casa do Real Madrid enquanto se realizam as obras no Santiago Bernabéu, por parecer um campo de treino.

Ronald Koeman, treinador do Barcelona, comentou as críticas de Jurgen Klopp, treinador do Liverpool, quanto à atual "casa" do Real Madrid, o estádio Alfredo di Stéfano, na cidade desportiva de Valdebebas. O treinador alemão havia considerado complicado para os futebolistas jogar lá, parecendo estar num centro de treinos.

"Isso é desprestigiar um bocado um grande clube como o Real Madrid. Aproveitaram o momento para fazer obras no seu estádio e acho que fizeram bem", começou por dizer o treinador do emblema blaugrana em antevisão ao clássico frente ao Real Madrid, agendado para as 20h00 de sábado.

"Para qualquer jogador, o complicado é jogar sem público. Eles estão habituados a jogar naquele campo e os rivais têm de jogar lá. O relvado estará bem e esta não é uma questão importante para mim", concluiu.