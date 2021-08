Jogo entre Nice e Marselha interrompido por invasão de adeptos em fúria com Payet

Equipas permanecem, segundo o L'Equipe, nos balneários do estádio. A decisão de retomar, este domingo, a partida continua pendente (em atualização)

O jogo entre o Nice e o Marselha, relativo à terceira jornada da Ligue 1, foi interrompido, este domingo, pelo árbitro devido a uma invasão de adeptos da equipa da casa, à passagem do minuto 74 do encontro realizado na Allianz Arena.

Nessa altura, Payet (Marselha) teve uma vigorosa reação de desagrado pelo arremesso de objetos na própria direção, situação que se verificou igualmente na primeira parte.

O comportamento do futebolista francês despoletou a ira dos vários adeptos do Nice, originando mesmo uma invasão ao relvado. A confusão instalou-se, a tensão aumentou exponencialmente e os jogadores do Marselha regressaram aos balneários.

O incidente ocorrido na Allianz Arena motivou, inclusive, a descida do presidente do Nice, Jean-Pierre Rivère, ao relvado para se dirigir e pedir calma aos adeptos do Nice.

As equipas de Marselha e Nice permaneceram largos minutos nas cabines, enquanto decorriam conversações para a retoma, ainda este domingo, da partida, algo pendente da equipa de arbitragem. As forças de segurança dizem haver condições para tal.

Entretanto, o presidente de Nice referiu à 'Amazon Prime Video' que os jogadores do Marselha alegam não estar em condições de jogar. Guendouzi e Peres terão ficado magoados durante a invasão.

Por sua vez, ao cabo de cerca de uma hora, os jogadores do Nice voltaram a subir ao relvado do Allianz Arena.

EM ATUALIZAÇÃO