Jogador da Juventus chorou e Allegri comentou: "Toda a gente erra"

Nicolò Fagioli, médio da Juventus, foi protagonista no lance que deu o golo da vitória (1-0) ao Sassuolo, no domingo, falhando no corte e "oferecendo" o golo a Defrel. Treinador já defendeu o jovem da vecchia signora

Massimiliano Allegri veio a público defender Nicolò Fagioli, médio da Juventus que acabou por errar no golo que ditou a derrota da vecchia signora, neste domingo, diante do Sassuolo. O jovem chorou no banco de suplentes, mas o técnico lembrou a culpa coletiva.

"Fagioli é um menino responsável. Toda a gente erra, a derrota não é culpa dele. Todos temos responsabilidade, podíamos ter dado um passo em frente e não foi o caso", afirmou, logo após o final do encontro (1-0).

Recorde-se que a partida antecedeu a visita da Juventus a Alvalade, referente à segunda mão dos quartos-de-final da Liga Europa.