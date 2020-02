Já se fazem apostas sobre o sucessor de Lopetegui e há um grande candidato

Cargo do ex-treinador do FC Porto parece estar em perigo.

Eliminado da Taça do Rei pelo Mirandés, do segundo escalão, e num ciclo de três jogos sem vencer, lugar de Julen Lopetegui no Sevilha parece estar em perigo. O duelo dos 16 avos de final da Liga Europa, com o Cluj, parece assumir um caráter decisivo para o futuro do ex-técnico do FC Porto e já há apostas sobre quem será o possível substituto.

De acordo com a Betfair, e conforme realça o jornal espanhol "As", Unai Emery é o favorito a assumir o comando da equipa. O espanhol deixou o Arsenal no decorrer desta época e já viveu dias de glórias no comando do Sevilha, onde ganhou três edições da Liga Europa.

Quique Flores e Javi Gracia, ambos com passagens pelo Watford, surgem a seguir. Manuel Pellegrini, Laurent Blanc, Joaquín Caprrós, Roberto Martínez e Massimiliano Allegri também entram nestas contas.

Com 23 jornadas realizadas, o Sevilha está no quinto lugar do campeonato espanhol, com 39 pontos.