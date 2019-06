O verdadeiro preço do Mbappé, a fuga ao fair-play financeiro e o papel do Mónaco

A reportagem é do jornal francês L'Équipe. Quanto custou afinal ao PSG contratar o prodígio francês ao Mónaco?

Tem sido assim desde que se destacou na temporada que terminou com o Mónaco, de Leonardo Jardim, a sagrar-se campeão francês. A partir do verão de 2017, Mbappé está sempre no topo das notícias sobre o mercado de transferências e este ano não tem sido diferente, com muitos a apontarem para a saída do francês do PSG.

Ora, foi perante este cenário que se repete que o jornal L'Équipe avançou com uma reportagem sobre o verdadeiro preço do avançado. No artigo intitulado "Le vrai Prix de Mbappé" ("O verdadeiro preço do Mbappé") conta-se a história que começou há dois anos, com a chegada do jovem jogador à capital francesa por empréstimo do Mónaco e com uma opção de compra nunca antes vista.

Foi só no final da primeira temporada e depois de Mbappé confirmar tudo o que se esperava dele que o PSG pagou 145 milhões de euros ao Mónaco ao exercer a opção de compra. A pergunta surgiu de imediato: se o valor total da transferência era de 180 milhões, onde estavam os restantes 35 milhões? Logo na altura a resposta é que esse valor seria pago ao Mónaco sob a forma de bónus. E até agora muitos pensavam que seriam pagos com base nos jogos disputados ou nos títulos conquistados. Nada disso.

O diário francês explica esta quarta-feira que o clube monegasco, novamente treinado por Leonardo Jardim, receberá esse valor se acontecer uma de duas coisas: o PSG vende o jogador antes do final do contrato (2022) ou acorda a renovação do contrato de Mbappé. Existe apenas um cenário catastrófico paro o Mónaco: o jogador prefere esperar que o seu contrato expire dentro de três anos e sai a custo zero do PSG.

Toda esta "engenharia financeira" permitiu o quê? O PSG "enganou" as regras do fair-play financeiro, permitindo até que no mesmo verão de 2017 o clube francês pagasse ainda 222 milhões de euros por Neymar. É tido como certo que o atual valor de Mbappé se cifra entre os 230 a 250 milhões de euros.