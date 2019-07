Militão já falou à Real Madrid e Florentino Pérez elogiou o FC Porto

Ex-portista foi, esta quarta-feira, apresentado em Madrid, depois de assinar contrato por seis temporadas.

"Desde menino queria jogar no melhor clube do mundo. Obrigada ao presidente e a todos os madridistas. Vou deixar tudo em campo e espero ter uma grande temporada e fazer história. Hala Madrid!". Estas foram as primeiras palavras de Éder Militão com a camisola branca dos merengues. O internacional brasileiro, 21 anos, foi, esta quarta-feira, apresentado como reforço do Real Madrid, para onde se transferiu desde o FC Porto, com um contrato válido por seis temporadas e a troco de 50 milhões de euros.

O central, que no Dragão jogou metade da última temporada adaptado a lateral-direito, Junta-se a Sergio Ramos e a Varane no lote de opções de Zidane para o eixo da defesa. Na apresentação aos sócios, exibiu a camisola branca ainda sem número.

Florentino Pérez, presidente do clube espanhol, recebeu Éder Militão, que se apresentou no Santiago Bernabéu depois de vencer a Copa América com a seleção do Brasil. "Chegas ao Real Madrid com apenas 21 anos e sendo campeão da América. Vens de um grande clube, o FC Porto, e lá mostraste o teu talento e capacidade. Escolheste o Real Madrid entre todos os grandes clubes que te queriam", historiou: "Temos um grande plantel e um grupo fantástico com novos talentos. Recebemos um dos grandes defesas do futebol mundial. Damos as boas-vindas a Éder Militão".