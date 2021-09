A segunda parte do Derby du Nord, que se realizou este sábado, teve que começar meia hora mais tarde por causa de uma invasão em peso dos adeptos do Lens ao relvado, a partir da bancada central, com o intuito de se dirigirem e confrontarem os fãs do Lille, colocados num dos topos.

O impressionante incidente, que obrigou a uma robusta intervenção das forças policiais para serenar ânimos e repôr normalidade, ocorreu no intervalo do duelo entre o Lens e o Lille, no Estádio Bollaert, sendo as picardias trocadas pelas duas fações de adeptos a causa da desordem.

Os adeptos do Lille, segundo relata o L'Equipe, arremessou objetos na direção de elementos do público anfitrião, o que originou uma reação intempestiva dos fãs do Lille. No auge do momento da invasão de campo, estavam cerca de 100 apoiantes do emblema da casa.

Paulatinamente, cerca de 50 polícias, munidos de bastões, extinguiram o quase confronto físico entre as partes junto a uma das balizas do reduto do Lens, tendo feito várias detenções, o que garantiu a retoma, tardia, do desafio da quinta jornada da Ligue 1.