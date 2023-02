Ibrahimovic ansioso pelo regresso: "Se ainda me sinto como Deus? Claro"

Avançado de 41 anos não joga desde maio de 2022. Intervenção cirúrgica ao joelho numa idade avançada não retirou auto estima

Mesmo com 41 anos e uma lesão gravíssima, Zlatan Ibrahimovic continua igual a si próprio. O avançado sueco está perto de regressar ao ativo e ainda se sente bem capaz de fazer estragos com a camisola do Milan.

"É normal, se não te criticarem é porque não estás no topo. Há 25 anos que sou criticado por ser o número um, estou habituado. É como colocar lenha na fogueira: quando brincas com o fogo, queimas-te. Se ainda me sinto como Deus? Claro, nada mudou. Se entrar em campo, vou trazer resultados e fazer o que sempre fiz. Caso contrário nem seria um desafio para mim, ficaria em casa a brincar com os meus filhos", referiu, em entrevista ao Sportmediaset.

Ibrahimovic não joga ao mais alto nível desde maio de 2022, quando atuou 18 minutos na visita do Milan ao terreno do Sassuolo, que os rossoneri venceram por 0-3 para carimbarem o título de campeão de Itália.