Iago Aspas visa árbitro do Celta-Real Madrid: "Parecia que queria o hat-trick do Benzema"

Iago Aspas foi muito crítico com a arbitragem de González Fuertes após a derrota na receção ao Real Madrid. Benzema marcou dois penáltis (19' e 69') e falhou outro aos 64'.

O Real Madrid venceu, este sábado, no reduto do Celta de Vigo, por 1-2, num jogo em que teve três penáltis a seu favor - Benzema marcou dois e falhou um outro. No final do encontro, Iago Aspas, avançado da equipa da casa, criticou a arbitragem, com ironia à mistura.

"Só faltou ter marcado um quarto penálti para que ele mesmo [o árbitro González Fuertes] o marcasse. Parecia que queria mesmo que o Benzema marcasse um hat-trick", apontou o espanhol.

"Para mim, o que importa é ganhar, não é merecer ganhar. Sou um ganhador, gosto de ganhar e vou chateado para casa. Jogámos bem, mas não levamos qualquer ponto hoje", acrescentou.