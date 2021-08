Griezmann deixa o Barcelona e regressa ao Atlético de Madrid

Griezmann foi emprestado pelo Barcelona ao Atlético de Madrid.

O regresso de Antoine Griezmann a Madrid é mesmo uma realidade. O avançado francês foi emprestado pelo Barcelona ao Atlético até ao final da temporada, com outra de opção, caso uma das partes decida dessa forma.

Os colchoneros ficam responsáveis pelo pagamento por completo do salário do jogador e ficam também com uma opção de compra obrigatória, mas o valor não foi revelado.

Antoine Griezmann regressa a uma casa onde já foi feliz. Os números, que vão crescer, entretanto, são elucidativos: cinco temporadas (todas com Simeone), 257 jogos e 133 golos.